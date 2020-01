Plusieurs titres des Rolling Stones ont mystérieusement été supprimés de Youtube

Entre le 31 décembre et le 1er janvier dernier, les fans des Rolling Stones ont été les témoins d'un étrange rituel sur la plateforme YouTube. En effet, un mystérieux compte a publié près de 75 morceaux inédits du célèbre groupe de rock avant de les mettre en privé dès le lendemain. Un procédé qui a donc rendu les enregistrements studio et les performances live brièvement visibles du grand public et qui aurait surtout permis de contourner le droit européen en matière de droit d'auteurs.

En effet, ces sons datant de 1969 étaient sur le point de rentrer dans le domaine public (la réglementation européenne veut en effet qu’une œuvre tombe dans le domaine public au bout de cinquante ans). Or, le magazine Variety révèle que cette période peut être étendue de vingt ans si l'enregistrement sort officiellement. Chose qui a été faite grâce à ce subterfuge sur la plateforme de vidéos en ligne. Et ce n'est autre que Abkco Records, qui détient les droits des premiers enregistrements des Rolling Stones, qui serait à l'origine de cette mise en scène. Pas de chance pour les fans qui pensaient à un cadeau...