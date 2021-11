Plusieurs Spider Man dans le prochain volet, le cadeau de Noël offrir selon le signe astro et cette activité bonne pour la santé... Le Virgin Tonic de la semaine !

C'est lundi matin et même si on est que le 15 novembre, il n'est jamais trop tôt pour s'occuper des cadeaux de Noël ! Du moins, c'est ce que pense notre Ginger nationale, alias Madame Irma du Virgin Tonic, la spécialiste de l'astrologie ! Alors que les fêtes de fin d'année débarquent à vitesse grand V, notre chroniqueur préférée a décidé de vous aider à offrir le présent idéal en se fiant à l’astrologie qui, sans être une science exacte, peut vous guider à dénicher le cadeau parfait pour chaque signe du zodiaque ! C'est parti !

On commence avec les Cancers, qui sont plutôt des personnalités gourmandes et rêveuses ! Ainsi, vous pouvez leur offrir une nuit à l'hôtel, un bon repas au restaurant ou encore du linge de maison. Pour les Lions, pensez à une belle pièce de décoration comme une lampe ou une bougie. Les Vierges, quant à eux, sont cultivés et aiment s'ouvrir au monde. Une malle décorative pour lui rappeler les voyages fera largement l'affaire. Ou une jolie montre. Si ce n'est qu'un(e) ami(e), un ensemble d'herbes aromatiques fera largement l'affaire ! Du côté des Scorpions, sachez que c'est le signe le plus sexy du zodiaque. Un pyjama en satin ? Des petits accessoires coquins ? N'hésitez pas avec eux. On continue avec les Verseaux qui sont imprévisibles et apprécient les choses insolites ! Des gadgets ? Un objet technologique ? Ils apprécient la nouveauté ! Quant aux Taureaux, ils aiment la simplicité ! On évite les chaussures à paillettes tendances et on mise plutôt sur une bonne bouteille de bon vin ! Les Béliers, eux, sont intrépides et aiment les surprises. Il leur faudra ainsi un joli bouquet de fleurs sauvages ou une bague en argent. Oui, oui, vous avez bien entendu. Très drôles, les Gémeaux apprécieront un livre humoristique ou un jeu de société. Prenez-en un plutôt fun, c'est préférable. A l'inverse, les Balances sont romantiques, et ils adoreront un joli cadeau comme un porte-plume ou des coupes de champagne. Les Sagittaires préféreront un joli sac afin d'y mettre tout leur "bordel". Un appel au voyage qui fera le plus grand bonheur de ce signe emprunt de liberté. Les Capricornes sont des personnes qui aiment être occupés, pensez alors à leur offrir quelque chose qui les aidera à se relaxer. C'est important ! Enfin, les Poissons aiment la fantaisie, le romantisme et sont très créatifs. Misez sur des objets hors du commun ou qui l'aideront à manifester son originalité !

On ne compte même plus le nombre de films de Noël qui squattent les programmes de nos chaînes de télévision durant les fêtes de fin d'année. Des valeurs sûres et souvent peu chères pour les géants de l'audiovisuel qui commencent parfois même à les diffuser avant le mois de décembre. Et même si on est les premiers à critiquer ces "comédies romantiques de bas étage", on est également les premiers à les regarder. Selon le Huffington Post, qui s'était penchée sur ce problème, les films de Noël serait une bonne excuse pour rester au chaud. En effet, leur côté réconfortant et un tantinet "niais" nous procurent une certaine idée de bien-être dû également à la période de Noël, propice au cocooning et au lambinage. Bref, on est en vacances, on a du temps à perdre.

Pour celles et ceux qui cherchaient une excuse pour regarder des films de Noël, sachez qu'une récente étude montre carrément que les films de Noël sont bons pour la santé. Pourquoi ? Car ils libèrent dans notre corps de la dopamine et de l'ocytocine, deux hormones liées au bonheur. "Des études montrent que l'ocytocine, notre 'hormone du câlin' est déclenchée lorsque nous regardons des films réconfortants, et que cette augmentation peut même être mesurée dans le sang. Ces hormones ne nous font pas seulement nous sentir bien, mais peuvent également diminuer le stress et la tension, nous amenant à nous sentir en meilleure santé et renforcer l'immunité" explique Joanna Gree, psychothérapeute. Un fait qui peut paraître totalement dingue mais qui serait lié à l'ambiance générale qui règne autour des fêtes de fin d'année et qui nous ramène à nos propres souvenirs de cette période !

Le 15 décembre prochain, le troisième volet de Spider-Man, No Way Home, sortira dans les salles obscures. Pour l'occasion, une ultime bande-annonce du dernier long-métrage de l'homme-araignée vient d'être révélée sur la toile (voir ci-dessous). Et à en croire les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, ce projet pourrait bien réunir Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, qui ont tous les trois interprété le personnage mythique. Même si rien a été confirmé pour le moment, les internautes s'affolent sur la toile en attendant la sortie officielle de ce film qui pourrait nous offrir le fameux Spider-verse que tout le monde attend ! Pour rappel, on sait déjà que No Way Home confrontera Spider-Man aux Sinister Six, nom donné à l'équipe réunissant les super-vilains du comics Marvel (Doc Octopus, le Bouffon vert, Electro, l'Homme-sable etc.).

Galvanisés par une bande-annonce électrique, les fans de la trilogie portée par Tom Holland ont cru y voir des signes qui ne trompent pas. Ainsi, la main qui rattrape Zendaya dans la courte vidéo pourrait être celle d'un autre homme-araignée. De plus, on sait que Marvel est coutumier des personnages effacés dans les bandes annonces. Autant d'indices qui se dévoileront d'ici quelques semaines lors de la sortie de l'un des Marvel les plus attendus de ces dernières années ! On a hâte !