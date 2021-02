Plus Mel la vie : Zoom sur le Take Away Challenge, défi culinaire toulousain !

En cette période plus que difficile, il faut plus que jamais soutenir les restaurateurs - fermés en raison de la pandémie. Mais, ce n'est pas parce que le rideau est fermé qu'ils ne peuvent pas vous servir ! Nombreux sont ceux qui se sont adaptés pour mieux poursuivre leur activité - livraison à domicile ou take-away, tous essaient de se ré-inventer. Et justement un blogueur culinaire basé à Toulouse a eu l'idée de lancer des défis aux restaurateurs de sa région. L'idée ? Leur imposer un thème chaque semaine et proposer les plats imaginés aux consommateurs.

« En ces temps moroses, j'ai décidé de lancer un challenge aux restos toulousains et aux alentours », annonçait Rodolphe sur son compte Instagram en novembre dernier. Chaque semaine un nouveau thème est ainsi proposé (le hot-dog, les herbes et les fleurs, le canard, New York, Mexico...) et depuis son lancement, l'initiative n'a de cesse de séduire. « Ce n'est ni une compétition ni un concours, il s'agit juste d'une invitation à mettre un peu de bonne humeur en cette période de m... pour voir la vie et la ville en rose à Toulouse », poursuit-il.

Avec des prix variants de 7 à 25 euros, vous auriez tort de vous priver ! Rendez-vous sur Instagram et Facebook pour suivre le take-away challenge !