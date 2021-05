Virgin Tonic : Vous aussi, faites l'expérience du point noir !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Expérienced

Vous voyez cela ? Prenez quelques minutes pour le décrire ! Quelques mots suffisent mais c'est la manière de le formuler qui compte...

Fini ? Je parie que vous avez répondu que cette image représente "un point noir sur une feuille blanche". Rassurez-vous, tout le monde fait la même erreur. En effet, comme nous le précise Mélanie dans le Virgin Tonic, la plupart des gens voient le point noir en premier et constante ensuite qu'il est sur un fond blanc. Pourquoi ? Car l'être humain est focalisé sur les choses négatives avant de se concentrer sur le positif. Une réaction plutôt étrange lorsqu'on voit l'image qui est très majoritairement composée de blanc...

Initiée par un professeur et ses élèves qui avaient eux aussi répondu "un point noir sur une feuille blanche", cette expérience met en avant quelque chose de très simple : "Les points noirs sont très petits quand on les compare avec tout ce que nous avons dans nos vies, mais c’est eux qui polluent notre vie. Eloignez vos yeux des points noirs de votre vie et prenez conscience de tout ce que vous avez. Profitez de chacune de vos satisfactions, de chaque moment positif que la vie vous donne. Voyez l’abondance autour de vous et vivez heureux." conclut le professeur qui a mené à bien ce test. Alors, essayez de réfléchir à votre vie en vous rappelant cette expérience, ça pourrait vous aider !