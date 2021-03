Plus Mel la vie : Voici Les 50 choses à ne pas oublier de faire avant de mourir, selon Georges Perec

En ces temps incertains et compliqués, nous avons tous eu le temps de réfléchir au sens de la vie. On ne va pas se mentir, rester enfermé(e) chez soi pendant des mois nous a, inévitablement inspirés à nous dépasser et à tenter de nouvelles choses. Certains se sont mis à la cuisine tandis que d'autres ont préféré le sport. Si vous êtes du genre à faire des listes, Mel vous en propose une ce matin : Les 50 choses à faire avant de mourir - selon Georges Perec.

une promenade sur les bateaux mouches

me décider à jeter un certain nombre de choses que je garde sans savoir pourquoi je les garde

ranger une fois pour toutes ma bibliothèque

faire l’acquisition de divers appareils électroménagers : un lave-vaisselle, un lave-linge

m’arrêter de fumer

m’habiller de façon différente : porter une cravate, porter un costume trois pièces

aller vivre à l’hôtel à Paris

ou : aller vivre à la campagne

aller vivre pendant assez longtemps dans une grande ville étrangère

aller jusqu’au cercle polaire

vivre une expérience hors du temps : dans une grotte, sans point de repère de temps

faire un long voyage sur un navire

...

Retrouvez l'intégralité de la liste juste ICI !