Plus Mel la vie : Valoplastic, ou comment réutiliser le plastique de manière durable et écologique sur l'île de la Réunion !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

"Notre projet consiste à réduire de manière drastique et rapide le problème d’enfouissement et d’exportation des déchets plastiques sur l’île de La Réunion au travers du développement d’un procédé innovant, permettant leur recyclage direct pour la fabrication de produits variés à destination de l’habitat local. Le projet ValoPlastic propose de démontrer qu’écologie peut rimer avec économie circulaire et compétitivité."

Vous avez été nombreuses et nombreux à écouter l’intervention de Bruno Malet-Damour ce matin dans le Virgin Tonic. Le projet ValoPlastic a pour ambition de transformer les déchets plastiques en ressource pour la fabrication de divers produits dans le domaine de l’habitat durable ! Pour que ce projet se concrétise, il te suffit de suivre ces quelques étapes afin de les aider :