Plus Mel la vie : Seaspiracy, le docu Netflix qui éveille les consciences

"Seaspiracy enquête sur les ravages infligés par les humains aux espèces marines, et met au jour certains des secrets les plus dérangeants de l’industrie de la pêche", explique PetaFrance. Et plus que jamais, il faut s'y intéresser.

Le documentaire (à retrouver sur Netflix) plonge dans les profondeurs de la pêche et nous montre sa réalité. A l'heure où l'être humain change ses habitudes pour mieux préserver la planète et ses ressources, Seaspiracy met l'accent sur les effets de la pêche sur l'écosystème marin.