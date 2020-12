Plus Mel la vie : Se forcer à sourire améliorerait fortement notre humeur !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueurs du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

"Hier soir, j'ai forcé ma famille à sourire" s'écrie Mélanie qui affirme que, depuis quelques mois, les gens ne sourient pas assez ! En effet, après avoir lu un article qui précise qu'en Australie les professeurs forcent leurs élèves à sourire pendant plusieurs minutes, la chroniqueuse a décidé de faire de même avec ses proches. Plus qu'un simple jeu, ce système permettrait au cerveau de recevoir des bonnes informations et cela aiderait à être plus positif dans sa vie. Pour cela, il vous suffit de vous mettre un stylo dans la bouche et de sourire le plus fort que vous pouvez. Il est également possible de sourire sans rien. Ce comportement améliorerait énormément la bonne humeur. On vous laisse essayer et nous dire si ça fonctionne !