Plus Mel la vie : #Safe With Friends, l'appli qui va rassurer tous les parents

Si vous avez des enfants, alors peut-être ressentez-vous toujours une petite pointe d'angoisse lorsqu'ils sortent... eh bien ce matin dans Plus Mel La Vie, on vous partage l'appli qui -peut-être- va changer votre vie. L'on doit cette toute nouvelle invention rassurante à Patrice Pistone et Grégory Jobredeaux. Le principe ? Se rassurer grâce à des "anges gardiens". On vous explique.

#Safe With Friends

Il vous suffit ainsi de télécharger l'application #Safe With Friends (tout comme votre enfant). A partir de là, il lui suffit de choisir 15 proches (amis, famille...), nommés "anges gardiens". Si un jour vous n'arrivez à joindre votre enfant, cliquez sur le bouton "HELP", ce qui alertera les proches entrés dans l'application : celui qui est avec lui peut ainsi vous rassurer et vous dire où votre enfant se trouve. En cas d'urgence, il existe (évidemment) un bouton d'alerte.

Autrement dit, #SAFE with Friends est le meilleur moyen de se rassurer sans pour autant fliquer son ado... le compromis parfait !