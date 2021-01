Plus Mel la vie : Rosa perd son emploi, les habitants d'un immeuble lui offrent deux ans de loyer

La crise sanitaire qui sévit actuellement dans le monde a touché tous les pays sans exception et aux quatre coins du monde, des millions de personnes luttent pour se maintenir à flot. A New York, Rosa (qui travaillait en tant que femme de ménage) a perdu son emploi. Or, les habitants de l'immeuble pour lequel elle travaillait se sont mobilisés pour lui faire le plus beau des cadeaux.

"Au chômage, Rosa vivait donc chez sa sœur, tout en continuant à travailler sans salaire", pointe le média Ouest-France. Mais les habitants de l'immeuble se sont mobilisés, révoltés par la situation : tous se sont cotisés pour offrir à Rosa deux ans de loyer dans un immense appartement. « Sa vie est sur le point de changer. Voici Rosa, elle a perdu son travail à cause du coronavirus et vit depuis chez ses sœurs », peut-on lire sur Reddit - le réseau social où a été posté la vidéo.

La vidéo nous montre Rosa qui, alors qu'elle visite l'appartement, ne se doute pas qu'elle va y vivre. « Je sais que beaucoup de résidents de cet immeuble vous adorent et que vous êtes presque une célébrité ici. Je sais que cette année a été très dure pour vous et votre famille. Mais vous avez beaucoup aidé les gens dans cet immeuble et ils veulent vous le rendre », lui annonce l'agent immobilier qui lui révèle la surprise.

Une belle histoire qui, inévitablement, nous redonne de l'espoir !