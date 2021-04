Plus Mel la vie : Réuni'Tour, le tour de la Réunion à vélo (pour la bonne cause)

Ce matin dans Plus Mel La Vie, on vous emmène à la Réunion : là-bas, un jeune sportif (qui porte aussi la casquette de professionnel de santé) empoignera son vélo pour un tour de la Réunion : le principe ? "Financer deux simulateurs IRM, mais également pour égailler les séjours des enfants hospitalisés avec des visites de clowns", rapporte le média ipreunion. "Je suis un passionné de sport. La Réunion possède un potentiel incroyable pour les cyclistes. J'ai ensuite voulu donner du sens à ce tour de l'île en défendant une cause qui me concerne directement", explique t-il.

L'association Éclats de l'île et les CHU de Saint-Pierre et Saint-Denis, partenaires de l'évènement, pourront (avec l'argent récolté) financer des visites de clowns au sein des hôpitaux : chaque kilomètre parcouru par Mathieu permettra de rapporter des fonds grâce aux entreprises qui soutiennent l'initiative : "Nous avons actuellement une vingtaine de partenaires, informe Félicie Touet, chargée de projet chez Éclats de l'île. Une prévente de maillots de vélo est également disponible en ligne durant le mois de février", poursuit le jeune sportif.

Un tour de la réunion en vélo

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez suivre l'aventure via Facebook, juste ICI.