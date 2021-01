Plus Mel la vie : Resto du Coin, l'application qui oeuvre pour les restaurateurs

Les restaurateurs ont subi la crise sanitaire de plein fouet : depuis la fin du mois d'octobre, la totalité des bars et des restaurants du pays ont été contraints de baisser le rideau, se rabattant sur les livraisons et la vente à emporter pour tenter de survivre. Alors que les plateformes telles que Deliveroo ou encore Uber Eats sont prises d'assaut, une plateforme française vient tout juste d'ouvrir - avec la ferme intention de faire une différence. Comment ? En mettant les besoins des restaurateurs au sommet de la liste des priorités.

Proposer une solution simple, locale et équitable à tous les restaurateurs

Sur l'appli, vous retrouverez tous les restaurants de votre quartier, classés par ordre de proximité. Notez qu'elle est "conçue spécialement pour eux et collant à leurs besoins réels, elle leur permet de mettre en ligne une offre de plats du jour destinée aux clients alentours", annonce le site.

"Nous voulons nous développer aux côtés des restaurateurs, et non sur leur dos… Notre démarche, éthique et solidaire, vise à rapprocher les restaurateurs de leurs clients", expliquent les créateurs de Resto du Coin. Alors que la ré-ouverture des restaurants ne pourrait avoir lieu qu'en avril, plus que jamais, il est temps de télécharger l'appli !