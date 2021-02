Plus Mel la vie : Rendez-vous samedi 6 février pour "Secours Pop, la Grande Soirée" !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Ce matin, Mélanie attire notre attention sur un événement très important qui aura lieu ce samedi 6 février sur France 2 : Secours Pop, la Grande Soirée ! Organisé en collaboration avec la chaîne publique et présenté par Daphné Burki (L'une des marraines de l'association), ce rendez-vous fait appel à votre générosité lors d'une d'une grande soirée musicale en live avec une quarantaine de personnalités. On y retrouvera de nombreux artistes qui vont chanter en duo en trio et en live (Vanessa Paradis, Vianney, Bigflo & Oli, JoeyStarr, Jane Birkin, Benjamin Biolay, Thomas Dutronc, Catherine Ringer mais aussi des personnalités comme Patrick Poivre d'Arvor, Camille Cottin, Jean Dujardin, François-Xavier Demaison et Manu Payet) !

On pourra également acheter des super lots de cette tombola solidaire (découvrez les lots ici). Et pour faire un don, même 2 €, c’est par SMS au 9 22 22 !