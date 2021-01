Plus Mel la vie : Que faire de son sapin après les fêtes ?

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Adieu mon beau sapin ???????????????????????? pic.twitter.com/RWHUTGeYzB — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 3, 2021

Focus sur la meilleure chose à faire lorsqu'on se débarrasse de son sapin après les fêtes de fin d'année ! Si certains pensent qu'il faut le jeter devant chez soi ou le mettre dans la cheminée, c'est faux, archi-faux ! En effet, Mel nous explique qu'il existe, dans les grandes villes, des sortes de cimetières à sapin (voir tweet d'Anne Hidalgo) où l'on peut déposer son arbre de Noël. Il est d'ailleurs préférable d'utiliser des sacs spéciaux. Vous pouvez également appeler votre mairie pour savoir quel est le jour où les sapins sont récupérés en bas de chez soi. Enfin, certains grands magasins comme IKEA se proposent de récupérer votre arbre si vous l'avez acheté chez eux. Dans les landes, les sapins sont utilisés pour limiter l'érosion des dunes de sable. Une méthode parmi tant d'autres pour rendre utile ces millions de sapins abandonnés après la saison de Noël...