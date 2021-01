Plus Mel la vie : Quand Tico, un perroquet, chanter Stairway To Heaven de Led Zeppelin (VIDEO)

Si vous écoutez le Virgin Tonic tous les matins, alors vous savez qu'avec Plus Mel la Vie, Mélanie aime nous partager de bonnes nouvelles. Cette fois, elle nous emmène aux Etats-Unis - là où vit un perroquet définitivement pas comme les autres. Croyez-le ou non, Tico accompagne son maître et chante les plus grands tubes de l'histoire de rock. Voyez plutôt avec Stairway To heaven de Led Zepplin :

La chaîne YouTube du propriétaire de l'animal est remplie d’extraits de leurs interprétations : de Led Zeppelin (« Stairway to Heaven ») aux les Beatles (« Here Comes the Sun ») en passant par Van Halen (Unchained), Tico se fait un plaisir de l'accompagner. Invité au Kelly Clarkson Show, l'homme a confié : «Un jour, je jouais de la guitare en mars, pendant la deuxième semaine de confinement et Tico a commencé à crier comme s’il voulait de l’attention, alors au lieu de jeter l’éponge, j’ai attrapé ma guitare… et je me suis assis à côté de lui et j’ai commencé à jouer, et je me suis dit: ‘Je pense qu’il chante.’ ».

Avouez, Tico vous a redonné le sourire !