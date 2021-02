Plus Mel la vie : + Jamais Seul, l'application créée par un pompier volontaire pour rompre l'isolement

Cette période plus que difficile joue inévitablement sur le moral commun. Confinement et couvre-feu n'ont fait qu'amplifier la sensation d'isolement et nombreux sont les français qui se sentent seuls. Pour palier à cela, un pompier volontaire a imaginé une application : + Jamais seul. Franck Maupas a 34 ans, travaille dans l’industrie pétrolière et il sent investi depuis toujours. Avec cette application, il compte bien montrer à tous ceux qui se sentent seuls que la technologie peut parfois avoir du bon.

Frank imagine une application pour rompre avec l'isolement