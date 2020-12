Plus Mel la vie : Plantez un arbre n'importe où dans le monde avec Treedom !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Treedom

Ce matin, Mélanie a décidé de nous faire part d'un geste qui est bon pour la planète ! En effet, la chroniqueuse nous présente l'entreprise Treedom, qui vous permet d'acheter un arbre et de le planter n'importe où sur la planète. Le principe ? Vous vous rendez sur le site de Treedom, vous choisissez l'un des arbres proposés à l'achat et l'entreprise se charge de le planter dans le pays proposé. Que ce soit un manguier au Kenya à 34,90 euros, un bananier au Cameroun à 14,90 euros ou encore un baobab au Kenya à 99,90 euros, ce geste vous permettra avant tout d'absorber de grandes quantités de CO2 et de combler votre impact négatif sur la planète. La compagnie Treedom se veut avant-tout une entreprise de bien public et elle peut se vanter d'avoir planté déjà près de 1,5 millions d'arbres ! Alors, n'hésitez plus, et foncez !