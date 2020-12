Plus Mel la vie : Optez pour le lâcher prise !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

"Lâcher prise, c'est accepter ses limites" explique Mélanie dans sa chronique ce matin ! Et il faut dire que cette maman en avait littéralement ras-le-bol lorsque son fils lui a annoncé qu'il n'avait pas ses affaires pour la piscine le lendemain matin et qu'il fallait préparer des gâteaux pour le marché de Noël. À ce moment-là, certains parents ont du mal à faire redescendre la pression. Pourtant, on sait tous le bien que ça fait. C'est pour cette raison que le lâcher prise est une technique très relaxante qui peut nous permettre, non seulement de se détendre, mais surtout de ne pas exploser ! Alors, si vous aussi vous avez des moments où vous vous sentez submergés, pensez au lâcher prise !