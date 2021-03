Plus Mel la vie : Normal People, l'une des plus belles séries de l'année

Vous ne savez plus quoi regarder ? Vous êtes en panne d'inspiration ? N'en dites pas plus, Mélanie a ce qu'il vous faut : foncez découvrir Normal People - série nommée aux Golden Globes 2021.

Cette série irlandaise nous plonge dans le quotidien de Marianne et de Connell, deux personnages aux antipodes l'un de l'autre : pendant que Marianne se montre timide et réservée, Connell, lui, est populaire. Marianne a été élevée dans une famille riche et malheureuse alors que Connell a grandi avec une mère célibataire. Tout les oppose et pourtant, ils vont finir par se trouver. Normal People est fascinante de normalité : la série se base uniquement sur le lien beau (et particulier) qui unit les deux personnages : pas d'apocalypse, pas de rebondissements traumatisants. Rien ne vient nous surprendre ou nous faire peur et pourtant, on se laisse emporter.

Normal People a justement su séduire par sa simplicité et cette nuit, le show était nommé aux Golden Globes. Vous l'aurez compris, c'est à découvrir sans plus attendre.

Normal People est à découvrir sur Canal+ Séries, le site de Canal+ et Starzplay.