Plus Mel la vie : Mots D'excuses atteint les 300 000 ventes et c'est une pépite

Vous le savez, le vendredi, c'est le jour de la lecture. Et justement, Mélanie a choisi de nous parler d'une petite pépite : dans Mots D'excuses, Patrice Romain -un professeur et écrivain- compile les mots les plus insolites (et drôles) jamais rédigés par des parents. Et vous allez voir, c'est hilarant.

"Mots d'excuse" de Patrice Romain (Pocket)

En cette période si particulière, on aurait bien besoin de rire. Alors un conseil, foncez lire les plus beaux mots de parents !