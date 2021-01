Plus Mel la vie : Les libraires appellent à "désherber sa bibliothèque" !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Ce matin, Mélanie nous parle de la rentrée littéraire ! Événement annuel très attendu par les lecteurs de France et d'ailleurs, cette période sera l'occasion d'acheter de nouveaux livres. Un geste devenu primordial. Pourquoi ? Car les librairies souffrent énormément depuis le début de la crise sanitaire. Pour l'occasion, ces derniers appellent à "désherber sa bibliothèque", autrement dit à faire de la place pour de nouveaux chefs-d'oeuvre. Comme le précise notre chroniqueuse, vous pouvez ainsi faire don de vos livres préférés et n'en garder que quelques-uns. Pour cela, vous avez par exemple la possibilité de les mettre dans des boîtes à livres (vous savez, ces espèces de cabines dans lesquelles vous pouvez déposer et prendre des livres totalement gratuitement). Une solution parmi tant d'autres qui vous permettra de vous concentrer sur de nouveaux ouvrages. D'ailleurs, Mélanie nous conseille de lire L'anomalie, de Hervé Le Tellier. Et si vous aussi vous avez des livres à nous conseiller, n'hésitez pas !