Plus Mel la vie : Les étudiants d'Outre-mer, grands oubliés de la Covid !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Romuald, 24 ans, est un réunionnais qui vit à Toulouse dans le cadre de ses études supérieures. Invité à parler dans le Virgin Tonic par Manu Payet, le jeune homme a tenu à utiliser cette plateforme pour partager avec les auditeurs de Virgin Radio la situation catastrophique des jeunes réunionnais obligés de rester en métropole pour leurs études. En effet, il est extrêmement coûteux de rentrer à la Réunion et certains ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. On rappelle, bien évidemment, que la situation des étudiants est très préoccupante depuis le début de la crise sanitaire. Des problèmes qui sont encore plus importants pour les étudiants d'outre-mer. Afin de connaître tous les détails des propos de Romuald, on vous invite à regarder sa vidéo, ponctuée de nombreux témoignages, ci-dessus.