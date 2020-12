Plus Mel la vie : Les Dieux Du Sale, ils posent nus pour lutter contre la pollution

Vous n'avez pas pu passer à côté du calendrier "Les Dieux du Stade". Lancé en 2000, ce dernier montre les joueurs de rugby dans le plus simple appareil... et justement, l'association Wings of the Ocean (Les Ailes de l'Océan en français) s'en est inspirée pour créer son propre calendrier - Les Dieux du Sale. Mélanie vous explique le principe dans Plus Mel la Vie.

Le calendrier de Wings of The Ocean

L'idée ? Rendre hommage au corps pour mieux célébrer la mer tout en dénonçant ceux qui la dégradent. Les bénévoles (hommes comme femmes) posent ainsi au milieu des déchets plastiques, entièrement nus. Notez que les clichés sont en noir et blanc afin de mettre l'accent sur l'état des océans. Imprimé sur du papier recyclé, le calendrier est à retrouver ici. Pour se l'offrir (et faire une bonne action* en faveur de l'environnement), il faudra débourser 30 euros.

* les bénéfices financeront la dépollution de l'Etang de Berre