Plus Mel la vie : Testez le carnet de Gratitude pour passer de meilleures journées ! 

En ce moment, difficile de trouver de bonnes nouvelles. Il faut dire que l'année 2020 fut l'une des plus compliquées et surtout, l'une des plus démoralisantes jamais écoulées. Difficile donc de s'y retrouver et surtout, d'avoir une bonne raison de sourire. Or, pour passer de meilleures journées, pourquoi ne pas emprunter une (bonne) idée aux Pays Nordiques ? Vous ne le savez peut-être pas mais là-bas, les enfants remplissent un "Carnet de Gratitude". L'idée ? Noter trois petites choses qui, au cours de la journée, leur ont fait plaisir.

Le carnet de Gratitude

Ce sont des petites choses mais qui, à la fin de la journée font la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas uniquement réservé aux enfants ! Les adultes peuvent -eux aussi- s'offrir un petit carnet dans lequel noter les meilleurs moments de leur journée. Alors pour ne pas oublier ce collègue qui vous a offert un café, pour ne pas zapper un simple sourire dans le métro, on vous conseille de vous y mettre ! Vous verrez, la vie sera plus B(Mel)le !