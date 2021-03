Plus Mel la vie : La richesse de l'argot mise en avant dans cette vidéo !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Pour celles et ceux qui voudraient se rappeler les souvenirs de leurs aïeuls, cette vidéo est faite pour vous ! En effet, l'INA (institut national de l'audiovisuel) vient de publier un clip dans lequel on retrouve de nombreux mots issus de l'argot français. Alors que de nouveaux termes tels que confinement, cluster ou distanciel font leur arrivée dans notre vocabulaire, Mélanie a décidé de nous offrir un bond dans le passé avec une piqure de rappel sur les différents mots d'argot utilisés il y a des années ! On regarde et on savoure !