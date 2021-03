Plus Mel la vie : La P'tite Réu ou comment rassembler en visio les employés en télé-travail !

Depuis un an, les français découvrent le télé-travail. Crise sanitaire oblige, nombreux sont ceux qui dorénavant, travaillent de chez eux. Or, en cette période, la vie en entreprise commence à manquer. Et justement, pour remonter le moral des troupe, rien de tel qu'une P'tite Réu.

La P'tite Réu

"LES PERSONNES CONVIÉES À LA P’TITE RÉU NE SAVENT EN GÉNÉRAL PAS CE QUI LES ATTEND. ELLES ONT REÇU UNE INVITATION À UNE VISIO-CONFÉRENCE DE LA PART DE LEUR MANAGER, SANS EN SAVOIR DAVANTAGE"

"Les relations en entreprise ne sont plus ce qu’elles étaient, en raison de la crise sanitaire et des gestes barrières incontournables. Les afterworks, les pauses café, les échanges conviviaux entre collaborateurs ont disparu", annonce le site de la P'tite Réu. L'idée ? Recréer des liens et réunir les salariés qui, depuis des mois, n'ont pas eu de contact avec leurs collègues.

