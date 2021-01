Plus Mel la vie : La Maison de l'Infirmière, l'association qui vient en aide aux étudiants

Vous le savez, chaque matin, Mélanie nous partage un petit rayon de soleil dans ce quotidien morose. Aujourd'hui, elle nous emmène à Marseille, là où une association fait son possible pour venir en aide aux étudiants qui, depuis la crise sanitaire, sont rudement vivent des moments plus que difficiles. La Maison de l'Infirmière met ainsi tout en oeuvre pour leur venir en aide : collecte de nourriture mais aussi produits de première nécessité, tout est pensé pour leur rendre la vie plus agréable. Pour participer et mettre votre pierre à l'édifice, rendez-vous ICI.

La Maison de L'infirmière, l'asso à découvrir

Parce que plus jamais, il faut être solidaires !