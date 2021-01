Plus Mel la vie : Jodie Foster et Anthony Hopkins se retrouvent pour les 30 ans du Silence des Agneaux

Signé Jonathan Demme, Le Silence des Agneaux est de loin l'un des films les plus cultes du cinéma américain. Pour célébrer ses 30 ans, les acteurs Anthony Hopkins et Jodie Foster se sont retrouvés - le temps d'une visioconférence organisée par le média Variety. Au programme, quelques souvenirs de tournage (évidemment !). "C’est une aventure qui a bouleversé notre vie, à tous les deux", a assuré l'actrice. "Je suis sûre qu’encore aujourd’hui, tu as des gens qui viennent te voir et te demandent si tu souhaites un verre de Chianti."

La bonne nouvelle pour les inconditionnels du cinéma, c'est qu'une série centrée sur le personnage de Clarice Sterling est préparation pour CBS : l’actrice Rebecca Breeds se glissera dans le rôle de l’enquêtrice Sterling. Elle traquera de nouveaux meurtriers et prédateurs sexuels « tout en explorant son histoire personnelle.