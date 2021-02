Plus Mel la vie : elle prend la pose à New York aux côtés de Paul McCartney sans même s'en apercevoir

Comme chaque matin, Mélanie nous offre une petite news pour nous remonter le moral en cette période morose. Après nous avoir raconté l'histoire de ce petit garçon encouragé à prendre des protections périodiques pour aider ses amies filles en cas d'accident menstruel, elle nous emmène cette fois à New York. Là-bas, en 2019, la jeune Maé (19 ans et originaire du Connecticut) a vécu une scène on ne peut plus iconique. On vous explique.

Fan des Beatles, la jeune femme est allée voir l'exposition consacrée à Paul McCartney. Jusque ici, rien d'anormal. A la sortie de l'expo, Maé se fait prendre en photo par un proche sur un passage piéton. En rentrant chez elle, en triant ses photos, elle remarque que sur ce même passage piéton, Paul McCartney passait. Vous l'aurez compris, il apparait sur le cliché. «Assise dans ma chambre, je n’arrêtais pas de regarder la photo, mais je n'arrivais pas à mettre un nom sur son visage, ce qui est très étrange parce que je suis fan et que je sortais d’une exposition où [Paul McCartney] y figurait», a t-elle raconté à Liverpool Echo. «J’étais surexcitée». Et pour cause !

Paul McCartney et Maé

Un joli souvenir que Maé va chérir longtemps !