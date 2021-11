Plus Mel la vie : Des saisonniers volent un télésiège pour décorer leur appartement !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au cœur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Il y a quelques jours, quatre saisonniers auraient été interpellés après avoir décroché et emporté avec eux un télésiège de la station de ski de Puigmal dans les Pyrénées-Orientales. Une histoire totalement dingue et qui a de quoi faire rire puisque ces les "brigands" ont affirmé vouloir "décorer leur appartement" avec ce drôle de butin. Selon BFM TV, "Après avoir décroché le télésiège, ils l'auraient installé dans leur pick-up en début d'après-midi vendredi avant de rentrer à leur domicile. Sur la route, forcément, ils ne sont pas passés inaperçus avec leur drôle d'acquisition, et les gendarmes ont rapidement été mis au courant. Et c'est en fin d'après-midi que les forces de l'ordre auraient intercepté les saisonniers, puis les auraient entendus s'expliquer sur leurs intentions".

Originaires du Nord et du Var, les quatre voleurs ont été forcés de remettre en place le télésiège qu'ils avaient dérobé. Ils devraient faire face à la justice dans les mois qui viennent. Aucun souci pour les skieurs de la station Puigmal puisque cette dernière devrait ouvrir ses portes le 15 décembre prochain… Avec la totalité de son matériel !