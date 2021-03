Plus Mel la vie : Des oeufs de Pâques sonores pour les enfants malvoyants

Ah, Pâques et sa chasse aux oeufs... nous avons tous d'excellents souvenirs remplis d'oeufs et de lapins en chocolat. Si vous aussi, vous arpentiez votre jardin à la recherche de vos oeufs, alors vous savez que leur couleur est d'une grande d'aide lorsqu'il s'agit de les chercher. Et justement, un américain nommé Logan Needham a pensé à ce détail : pour rendre la recherche plus facile aux enfants malvoyants, il a imaginé des oeufs sonores.

"L’idée ? Permettre aux enfants atteints d’un handicap visuel de participer à cette chasse au trésor grâce à des œufs équipés d’un émetteur sonore", explique le média Creapills. Ainsi, chaque oeuf est doté d'un petit bouton dont le dispositif envoie un son à intervalle régulier. De cette façon, les enfants peuvent localiser leurs oeufs plus facilement.

Evidemment, l'idée doit encore se perfectionner. Mais l'initiative est plus que bonne !