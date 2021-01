Plus Mel la vie : Découvrez le "plombier le plus généreux du monde" !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

C'est une jolie histoire que Mélanie a décidé de nous partager ce matin ! En effet, en Angleterre, un plombier fait de plus en plus parler de lui ces derniers temps. Pourquoi ? Car l'homme a été sobrement nommé "le plombier le plus gentil du monde". Et il y a de quoi. Tout commence en 2017 lorsqu'une jeune fille se rend compte que la facture de sa grand-mère pour le changement de sa chaudière a été intégralement prise en charge par le plombier. Cette dernière a alors posté le généreux geste et d'autres gens ont également partagé leur histoire avec ce professionnel. Au total, ils seraient plus de 10 000. Un chiffre qui a fortement augmenté depuis la crise sanitaire. À en croire certaines sources, James Anderson, âgé de 53 ans, aurait dépensé plus de 63 000 euros de sa poche pour venir en aide aux plus démunis. Ce dernier vient d'ailleurs de lancer une campagne de crowdfunding pour venir en aide à encore plus de gens !