Plus Mel la vie : Comptez les oiseaux pour mieux les protéger !

Vous ne le savez peut-être pas mais les 30 et 31 janvier 2021 seront les journées du grand comptage national des passereaux - à observer dans les villes mais aussi les villages en hiver. Si vous aimez observer les oiseaux alors la Ligue de protection des oiseaux (LPO) et le Museum national d’histoire naturelle (MNHN) vous proposent de passer une heure à les observer (et ce, où que vous soyez) avant de les resencer sur le site de l’Observatoire des oiseaux des jardins.

Ce week-end, observez les oiseaux

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être connaisseur(se) pour mettre votre pierre à l'édifice : "les observations collectées permettent d’identifier les espèces venues passer l’hiver en France et la vague de froid qui touche actuellement le territoire promet à tous de belles observations aux mangeoires", explique Le Dauphiné Libéré. Alors si vous recherchez une activité ludique ce week-end qui, en plus, vous fera prendre un peu l'air, c'est tout trouvé !