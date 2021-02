Plus Mel la vie : Comment faire comprendre aux enfant la situation actuelle ?

En cette période si difficile, les enfants ont parfois du mal à comprendre tout ce qu'il se passe. Pandémie, gestes barrières, masques... comment leur expliquer qu'il est nécéssaire de le porter ? Comment leur expliquer ce qu'est un virus ? Si vous aussi, vous avez parfois du mal à trouver les bons mots pour expliquer la situation sanitaire actuelle à vos enfants, sachez qu'il existe quelques outils. Justement, c'est que Mélanie nous propose ce matin.

Comment expliquer la situation aux Enfants ?

Même pas peur

"Moi, Irella, je n'ai peur de rien. La preuve ? J'habite avec ma maman dans une sorte de ruine, sans électricité, à l'écart de la ville. Même quand la nuit est noire comme la mort, je dors seule dans mon grenier. J'adore regarder les rats trottiner dans l'obscurité... L'autre jour, l'un d'eux est venu me mordiller sous mon drap, eh bien, ça m'a fait rire. Même pas peur ! Parfois, ma mère sort la nuit. Elle me laisse seule. J'adore ça, rester seule. Même si ça doit durer des heures. Alors, dès que maman est partie, je joue à toutes sortes de jeux interdits. Et il m'arrive parfois de sacrées surprises. Comme ce vendredi où...", annonce la quatrième de couverture de ce livre qui vaut le détour.

Cocovirus.net

Le site Cocovirus.net explique de façon ludique (avec des dessins, par exemple) la situation aux enfants. Alimenté quotidiennement, le site apporte un peu plus de clarté aux enfants qui ne comprendraient pas la situation.