Plus Mel la vie : Cette maman encourage ses fils à transporter des tampons au cas où leurs amies auraient un "accident menstruel" !

Aux États-Unis, une mère fait quelque chose que probablement tous les parents devraient faire, en enseignant à ses enfants comment briser des tabous qui ne devraient pas exister. En effet, Tara Aries apprend à ses deux fils, Micah (16 ans) et Elijah (17 ans) à transporter des tampons au cas où leurs amies auraient un accident lorsqu'elles sont à l'école. Même si ils n'étaient pas d'accord au début, ces derniers conservent désormais une réserve de tampons dans leurs casiers et dans leur sacs à dos qu'ils portent à l'école tous les jours. Un joli geste que la mère a souhaité faire en sachant qu'un "accident menstruel" pouvait être très traumatisant pour une femme !