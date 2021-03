Plus Mel la vie : Ces masques biodégradables se transforment en fleurs lorsque vous les plantez !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Aujourd'hui, Mélanie a décidé de nous parler d'un masque absolument unique qui a été mis en oeuvre par une entreprise néerlandaise. En effet, cette dernière a décidé de lancer un objet aussi "écologique que poétique". Il fallait y penser. Comme nous l'a expliqué notre chroniqueuse spécialiste des bon plans, ce masque fabriqué de manière artisanale est totalement biodégradable et, une fois qu'il n'est plus apte à nous protéger, il suffit de le planter dans la terre. Cela vous permettra d'obtenir un magnifique parterre de fleurs. Non, vous ne rêvez pas. Conçu à base de graines de fleurs, ce masque vendu trois euros est une super invention qui pourrait égayer un peu notre quotidien. Pour l’heure, ces masques ne sont disponibles qu’en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, mais d’autres pays devraient suivre.