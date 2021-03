Plus Mel la vie : Ces joueuses de foot tombent le short pour dénoncer les inégalités dans leur sport !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Aujourd'hui, c'est de football féminin que Mélanie a décidé de vous parler ! En effet, lorsque les femmes qui font du football participent à la coupe de France, on ne leur fournit que le maillot et non la tenue complète comme les hommes. Afin de remédier à ce problème, les joueuses du Cercle Paul-Bert Bréquigny, club de l'agglomération rennaise, ont décidé de s'entraîner sans short et comptent bien aller jusqu'aux compétitions dans cette tenue. Un bon moyen de dénoncer les inégalités qui demeurent dans leur sport. Manon Éluère, l'une des joueuses, a tenu à s'exprimer sur le sujet mais aussi sur d'autres problèmes qui subsistent dans le football : "Un simple maillot alors que les garçons ont toujours le maillot, le short et les chaussettes fournis. Les équipes masculines peuvent reprendre les matchs dans trois divisions, nous qu’une seule, alors que notre division 2 est au niveau national, c’est vraiment dommage. Pareil pour la Coupe de France. Les instances disent OK pour les gars, non pour les filles. Quel que soit le contexte, les inégalités restent."