Plus Mel la vie : Ce super papa partage tous ses conseils sur sa chaîne YouTube !

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Réparer une chasse-d'eau, démarrer une voiture avec les pinces, faire un noeud de cravate... Toutes ces choses sont habituellement transmises par nos parents ! Malheureusement, certains n'ont pas la chance d'avoir un papa ou un maman qui leur donnent les meilleurs conseils. Pour remédier à cela, un super papa a eu l'idée de créer la chaîne YouTube Dad, how do I?. Une véritable réussite puisque ce dernier cumule des millions de vues et plus de 3 millions d'abonnés. Alors, si vous avez de l'intérêt pour ces anecdotes très utiles, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à sa chaîne !