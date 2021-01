Plus Mel la vie : Ce papa photoshope sa fille dans des situations délirantes (PHOTOS)

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Ce matin, Mel nous partage le compte Instagram de @onadventurewithdad ! Un papa poule qui met sa fille en scène (grâce à l'application photoshop) dans des situations totalement dingues pour faire peur à ses proches. Et Kenny Deuss ne s'arrête pas là, en mettant en scène sa petite Alix, il espère aller à l'encontre des familles parfaites qui squattent Instagram toute la journée. Une bon moyen de rigoler devant l'initiative de ce papa original !