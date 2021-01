Plus Mel la vie : Ce couple d'octogénaires s'éclate en dansant sur Tik Tok (VIDEOS)

Une info, un bon plan ou une anecdote qui sent bon la bonne humeur, ça vous tente ? Désormais, tous les matins aux alentours de 9h30, Mélanie nous offrira un moment de bonheur avec Plus Mel la vie ! L'occasion pour la plus positive des chroniqueuses du Virgin Tonic de partager quelque chose qui pourrait bien vous mettre un peu de baume au coeur. Et avec la morosité de la période actuelle, on se dit que ce n'est pas de refus. C'est parti !

Ce mercredi 13 janvier, Mélanie a décidé de nous partager l'initiative totalement géniale de ce couple britannique d'octogénaires : Joseph, 88 ans et Sylvia, 82 ans. En effet, depuis que leur fille (qui l'a elle-même appris de sa petite-fille) a appris l'existence de Tik Tok, ces deux retraités ont décidé d'en faire leur passe-temps favori ! Le moyen idéal de se passer le temps durant cette période de confinement plutôt morose pour les personnes âgées. Diffusées depuis quelques mois sur le compte de leur fille Jackie Broadbent, les vidéos où on voit le couple danser génèrent des millions de vues à chaque publication. Alors, on vous laisse admirer ces moments de joie et de bonheur qui font plaisir à voir !