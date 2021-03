Plus Mel la vie : avec le Smicval Market,donnez et échangez ce que vous n'utilisez plus !

A l'heure où, plus que jamais, nous devons faire attention à nos déchets, le Smicval Market est une alternative plutôt intéressante à la déchetterie. Ce matin, Mélanie nous emmène à Vayres, là où ce supermarché pas comme les autres commence à se faire un nom. Le principe ? Déposer les objets dont vous ne vous servez plus en rayon et les laisser entamer une nouvelle vie avec un tout nouveau propriétaire. le petit bonus, c'est que vous avez possibilité d'arpenter les rayons pour mieux vous servir. Autrement dit, c'est une toute nouvelle façon de voir le recyclage.

le Smicval Market

« La déchetterie comme on la connaît a plus de vingt ans. Il fallait changer de vision en faisant du déchet une ressource. L'idée de base a été que les gens fassent eux-mêmes ce geste de remettre sur des rayons les objets qu'ils n'utilisaient plus », a expliqué Sylvain Guinaudie (président du Smicval) au média Les Echos. Alors pour aborder le recyclage autrement, vous savez ce qu'il vous reste à faire !

Pour l'heure, le Smicval Market n'est installé qu'en Gironde... mais, patience !