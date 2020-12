Plus Mel la vie : Avec Entoureo, faites de la vie de vos proches un magnifique livre illustré !

En panne d'inspiration pour les Fêtes de fin d'année ? Vous ne savez pas quoi offrir à vos proches, à vos grands-parents ? Alors, ne cherchez plus : Entoureo vous propose de faire de leur vie un magnifique livre illustré. Le principe est simple : il vous suffit d'enregistrer avec votre proche ses histoires, d'éditer la retranscription et d'y ajouter vos photos. Enfin, il ne vous reste plus qu'à imprimer !

Côté tarifs, deux options s'offrent à vous : la version solo (à 99euros) vous permet de retranscrire la vie de l'un de vos proches. La version couple, elle, est proposée à 179 euros. Pour plus d'informations, rendez-vous ici !

Un cadeau chaleureux qui, franchement, mettra du baume au coeur de tout le monde !