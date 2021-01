Plus Mel la vie : Amoureux de lycée, ils se retrouvent et se marient 70 ans plus tard

Imaginez perdre votre amour de jeunesse de vue, construire votre vie et... le retrouver près de 70 ans plus tard... c'est la belle histoire vécu par Florence et Fred, deux canadiens.

"Ils passaient chaque instant qu'ils pouvaient ensemble, se promenant après l'église, volant des baisers entre les cours et assistant à des concerts. Tous les soirs pendant les deux années où ils étaient ensemble, Fred paul faisait clignoter la lumière de son porche avant d'aller se coucher. C'était sa façon de dire à Florence Harvey, qui vivait de l'autre côté de la baie, une bonne nuit et qu'il l'aimait”, raconte CNN. A ses 18 ans, Fred quitte leur petit village pour Toronto, laissant la jeune Florence (alors âgée de 15 ans) derrière lui. Lorsqu'il revient quelques années plus tard, il apprend (sans autre détail) que la jeune femme a déménagé.

Fred et Florence

Les deux amoureux construiront leur vie chacun de leur côté. 60 ans plus tard, Florence perd son mari des suites d'un cancer. Lorsque Fred perd, lui aussi, son épouse, Florence décroche sont téléphone pour le "rassurer". "Nous sommes passés de parler une fois par semaine, à deux, trois fois, à tous les jours pendant des heures. Nous nous étions vraiment reconnectés même si nous ne nous étions pas vus pendant toutes ces années", explique Florence à CNN. Et l'histoire ne s'arrête pas là : Florence décide d'aller à Toronto pour le voir : "Quand j'ai appris qu'elle était en ville et qu'elle venait me voir, il était 22h30. Je me suis levée du lit, je me suis habillé et j'ai écrit Bienvenue Florence à la craie dans l'allée et quand elle est arrivée, je me suis rendu à sa voiture, lui a donné un câlin et un baiser sur la joue, et je lui ai tenu la main et j'ai tout de suite su qu'elle avait pris mon cœur", raconte Fred.

Le couple décidera très vite de se marier. Fred Paul doit débuter un traitement contre un cancer de l’estomac mais Florence reste à ses côtés. Si après ça, vous ne croyez pas en l'amour, on ne peut plus rien pour vous !