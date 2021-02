Plus Mel la vie : A la recherche du mystérieux couple qui danse dans les rayons d'un supermarché à Bordeaux (VIDEO)

Est-ce que vous aussi, vous dansez n'importe où, sans vous poser de questions ? En ces temps moroses et incertains, ce serait presque recommandé. Et justement, direction Bordeaux - là où un couple a égayé les rayons d'une petite superette en dansant. Capturés par la vidéo-surveillance, les deux jeunes gens nous offrent leurs plus beaux pas de danse - de quoi nous donner envie de les imiter. Et justement, la gérante du petit magasin souhaiterait les retrouver. Son but ? Les remercier pour ce joli moment !

« On se dit que les bars, les discothèques sont fermés… Les jeunes, ils ont besoin de s’exprimer, de danser…», a confié Stéphanie lors d'un reportage réalisé par France 3.

Alors la prochaine fois que vous ferez vos courses, pensez à danser !