Plus Mel la vie : 14 personnes en confinement extrême dans une grotte pendant 40 jours (pour la science)

Le 7 mars prochain, le célèbre explorateur Christian Clot emmènera 13 personnes sous terre, dans une grotte de l’Ariège. L'idée ? Observer le comportement humain en situation extrême : cette opération, baptisée Deep Time aura pour but d'aider la science à trouver des solutions en cas d'extrême confinement. Il faut dire que la crise du Coronavirus a littéralement bousculé notre quotidien, nous obligeant à rester enfermés entre quatre murs. Les 14 volontaires qui descendront dans la grotte seront observés en continu - de façon à ce que leur comportement soit étudié.

Enfermés dans une grotte pour 40 jours

"L’idée de ce projet hors normes est de décrypter les comportements du cerveau quand il a perdu toute notion de temps", précise Ouest-France. Comment notre cerveau réagit-il lorsque ses repères sont bousculés ? Comment s'adapte t-il ? Ce sont ces questions qui vont rythmer cette expérience. "On aurait pu opter pour un bunker. Mais cette grotte a deux intérêts. D’une part c’est un espace vaste dans lequel on peut évoluer et explorer. On disposera d’un camp de base, et la grotte où l’on pourra progresser sera un espace de d’activité, de découverte", a expliqué l'explorateur.

Notez que l'expérience sera à suivre sur les réseaux sociaux.