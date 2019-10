Plus la musique est forte, plus vous aurez envie de boire de l'alcool

Aujourd'hui, direction de l'Université de Portsmouth ! Là-bas une équipe de scientifiques a étudié le rapport entre le volume de la musique dans un lieu festif et la consommation d'alcool. Et devinez quoi, le volume pourrait bien avoir une influence majeure sur votre façon de boire de l'alcool ! Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont demandé à "80 participants de classer à l'aveugle une sélection de boissons (selon leur teneur en alcool, leur douceur et leur amertume", explique le Parisien. Résultat, les boissons les plus sucrées seraient plus consommées dans des lieux bruyants.

Notez d'ailleurs que lorsque "les participants étaient soumis au plus haut degré de distraction (...) ils étaient moins capables d'évaluer la teneur en alcool des verres, le bruit semblant diminuer les capacités d'évaluation", précise le média.

Le volume de la musique joue t-il sur notre consommation d'alcool ?

"Comme les humains ont une préférence innée pour le sucré, ces résultats pourraient expliquer pourquoi on a tendance à consommer plus d'alcool dans un environnement bruyant" a ensuite expliqué Lorenzo Stafford (en charge de l'étude). "C'est une étude menée à petite échelle, mais elle présente de nombreuses implications pour les personnes qui boivent de l'alcool dans des environnements bruyants, mais aussi pour les bars, l'industrie des boissons alcoolisées et les autorités locales."

Alors la prochaine fois que vous partez en soirée, souvenez-vous en !