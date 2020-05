Au programme de l'insolite cette semaine, une technique infaillible pour éloigner vos partenaires de leur console mais aussi quelques conseils pour ne plus avoir de buée sur vos lunettes lorsque vous portez un masque !

La France vit un déconfinement progressif mais pour mettre le nez dehors, il faut porter un masque... et si vous avez des lunettes de vue, alors vous savez que c'est une torture : la formation de buée est inévitable ce qui rend le masque plus inconfortable qu'il ne l'est déjà. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe quelques techniques pour que cela ne soit plus qu'un souvenir.

Ne plus avoir de buée sur vos lunettes

Et justement, en parlant de technique, certaines femmes en ont trouvé une qui, inévitablement, éloigne leur partenaire de sa console de jeu... Alors, à votre avis ?

On poursuit avec la bonne nouvelle de la semaine : Rupert Grint vient d'être papa pour la première fois, une bonne nouvelle qui, dans cette période incertaine, redonne un peu d'espoir.

Rupert Grint est papa !

Enfin, on termine avec un peu d'Astro : attention, on sait quel signe il faut épouser absolument !