Plongez dans les coulisses de l'enregistrement du duo d'Angèle et Damso (VIDEO)

Après plus d'un an et demi d'absence, Angèle vient tout juste de dévoiler son deuxième album, NONANTE-CINQ, initialement prévu pour le 10 décembre prochain. Ses fans ont d'ailleurs été enchantés de cette sortie inattendue. Alors qu'elle dévoilait le titre Bruxelles je t'aime il y a quelques semaines, l'artiste qui a écoulé un million de copies de son premier opus Brol s'apprête également à faire son grand retour sur scène. Un come-back très attendu qui ne laisse pas vraiment le temps à la jeune femme de se reposer sur ses lauriers. Ou de se reposer tout court d'ailleurs. Mais ça, c'était avant que la chanteuse ne contracte le Covid et ne soit forcée de s'enfermer seule chez elle pendant plus d'une semaine. Une quarantaine et un anniversaire célébré sur les réseaux plus tard, elle nous offre une vidéo exceptionnelle des coulisses de l'enregistrement du titre Démons, qui figure sur son opus, en collaboration avec Damso. On vous laisse jeter un coup d'œil !

Dans une vidéo de deux minutes, on découvre les retrouvailles du rappeur et de la chanteuse d'origine belge. Comme avaient pu le découvrir les spectateurs du documentaire d'Angèle, c'est Damso qui a été l'un des premiers à mettre la chanteuse sur le devant de la scène en lui offrant sa première partie il y a plusieurs années. Pour le remercier, c'est désormais cette dernière qui lui offre un duo sur son dernier disque. C'est donc en studio que les deux ont travaillé sur Démons aux côtés du producteur Tristan Salvati. Un moment de joie et de bonne humeur pour les deux complices qui avaient déjà travaillé sur Silence, il y a trois ans. "C’est trop trop cool" balance Angèle alors que Damso termine son enregistrement au micro. Une entente très sincère entre les deux amis qui se ressent dans ce morceau qui explose déjà tous les chiffres sur les plateformes de musique en ligne.

