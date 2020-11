Playstation 5 : Vers un restock à temps pour les fêtes ?

C'est probablement le plus grand évènement de cette année : le 19 novembre prochain, Sony sortira sa très attendue Playstation 5. Alors évidemment, cette console révolutionnaire, tout le monde l'attend de pied ferme - au point que les pré-commandes sont d'ores et déjà saturées. Si vous commencez à paniquer, si vous n'êtes pas sûr(e) d'en avoir une le jour de sa sortie (d'ici quelques jours, donc), alors respirez : Sony devrait renflouer ses stocks pile à temps pour les fêtes.

Assez de stock pour Noël !

"Dans ce contexte difficile, nous produisons plus de PS5 que de PS4 pour ce lancement. Si les gens ne trouvent pas de PS5 au lancement, nous sommes désolés et nous nous en excusons [...] Vous pouvez être sûr que nous travaillons très dur pour commercialiser des quantités importantes avant et après Noël", a ainsi déclaré le PDG de la firme. En clair, il faudra définitivement se lever tôt pour trouver la précieuse console en novembre mais les retardataires devraient être satisfaits à Noël. Evidemment, Sony ne pourra probablement pas répondre à la demande conséquente qui l'attend. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains seront heureux de trouver la PS5 sous le sapin à Noël. En attendant, on vous laisse repérer les jeux qui vont vous aider à passer le confinement.