Playstation 5 : Top des jeux pour passer un bon confinement

Patience, la sortie de la PS5 n'a jamais été aussi proche. Alors que certains ont déjà pré-commandé la console qui va changer leur vie (et leur confinement, du coup), d'autres se demandent encore si c'est un bonne idée. Clairement, la réponse est oui. Alors on restera bien là à vous parler de l'innovation de cette nouvelle console ou même de sa manette dualsense mais, on a préféré vous lister quelques jeux.

Far cry 6 (février 2021)

D'accord, il va falloir faire preuve de patience. Mais promis, ce petit bijou signé Ubisoft saura vous convaincre. Direction Yara, île fictive qui n'est pas sans rappeler Cuba. Vous voila donc dans la peau d'un personnage chargé de renverser Anton Castillo et le régime totalitaire qui va avec. Petit bonus ? Le dit personnage s'inspire directement de Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul).

Assassins’ Creed Valhalla (12 novembre 2020)

Exit l'Egypte et la Grèce, Assassin’s Creed Valhalla vous plongera dans l'univers des Vikings. La bonne nouvelle, c'est que si vous recherchez de la nouveauté, le game play proposera quelques nouveautés.

Watch dogs Legion (24 novembre 2020)

On reste en Angleterre avec Watch dogs Legion. Mais cette fois, Ubisoft vous emmène dans un Londres post Brexit qui, en plus, est hyper connecté. Bref, le paradis du hacker en herbe.

NBA 2K21 (12 novembre)

Parce qu'il n'y a pas que le foot. On vous laisse imaginer le combo entre le meilleur jeu de simulation de basket et la PS5.

Le seigneur des anneaux : Gollum (31 décembre 2020)

Il est l'un des personnages les plus cultes de la saga et pourtant, peu connaissent vraiment son histoire. Vous l'aurez compris, on a parle ici de Gollum. Et ça tombe bien Le seigneur des anneaux : Gollum devrait nous aider à y voir plus clair.

Gamers, à vos manettes (ou à vos cartes bleues...) !